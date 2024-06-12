MediaTek разрабатывает Arm-совместимый процессор для ноутбуков под управлением Wi...

MediaTek разрабатывает Arm-совместимый процессор для ноутбуков под управлением WindowsОчевидно, что усилия Qualcomm по продвижению своих Arm-совместимых процессоров для ноутбуков под управлением Microsoft Windows с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта будут не единственными в отрасли.
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