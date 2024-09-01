«Загрузка на всех рейсах стопроцентная»: в омском аэропорту сообщили, что самолет всегда улетает в Усть-Ишим с полностью занятыми креслами.
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«Загрузка на всех рейсах стопроцентная»: в омском аэропорту сообщили, что самолет всегда улетает в Усть-Ишим с полностью занятыми креслами.