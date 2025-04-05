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Дегтярев с уважением отнесся к отказу россиян выступать под эгидой FIG

Дегтярев с уважением отнесся к отказу россиян выступать под эгидой FIG

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал новость об отказе российских спортсменов выступать под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на ближайших соревнованиях, отметив, что к такому решению относятся с уважением.

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