ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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В меня влюблена соседка по квартире. Не знаю, как перестать использовать это в своих целях

В меня влюблена соседка по квартире. Не знаю, как перестать использовать это в своих целях

Недавно я расстался с девушкой. Так как жили мы в ее квартире, после прекращения отношений мне пришлось срочно искать новое жилье.

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Комментарии
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Платон Платонов
Тебя в гугле забанили?! Читай, чего там прописано, если неудосужилась до сих пор. Ты же замужем, тебя это напрямую касается.
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4 час.
Элина Морозова
То есть не знаешь. Пустое  бла бла, пустобрешка.
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4 час.
Вера Федорова
Ни в коем случае нельзя играть чувствами девушки. Отношения должными быть ровными, и если ситуация будет выходить из рамок, да, стоит, наверное, поговорить открыто. Зачем девчонке портить жизнь? Для неё, вполне возможно, это первое влечение, первая влюблённость- и пусть они останутся, не замарав себя. Для того чтобы поддерживать благорасположение, совсем нет необходимости укладывать её к себе в постель, как тут прозвучало.
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2 час.

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