В меня влюблена соседка по квартире. Не знаю, как перестать использовать это в своих целях

Тебя в гугле забанили?! Читай, чего там прописано, если неудосужилась до сих пор. Ты же замужем, тебя это напрямую касается.

Вера Федорова

Ни в коем случае нельзя играть чувствами девушки. Отношения должными быть ровными, и если ситуация будет выходить из рамок, да, стоит, наверное, поговорить открыто. Зачем девчонке портить жизнь? Для неё, вполне возможно, это первое влечение, первая влюблённость- и пусть они останутся, не замарав себя. Для того чтобы поддерживать благорасположение, совсем нет необходимости укладывать её к себе в постель, как тут прозвучало.