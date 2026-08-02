TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Анна Курникова и Энрике Иглесиас потратили 630 млн рублей на содержание своей виллы в Майами

Анна Курникова и Энрике Иглесиас потратили 630 млн рублей на содержание своей виллы в Майами

Бывшая теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас, давно обосновавшиеся в закрытом посёлке Bay Point в Майами, ежегодно вкладывают немалые суммы в содержание своего поместья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии