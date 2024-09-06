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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Росберг: «Для Норриса стакан всегда наполовину пуст – ему нужно концентрироваться на позитивных моментах»

Росберг подверг сомнению психологический подход Норриса. Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что гонщику «Макларена» стоит уделять больше внимания своим успехам, а не делать акцент на неудачных моментах, игнорируя свои успехи.

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