Michael Landon's '80s fantasy drama ran for five seasons and drew a loyal audience. It's now free to stream, and a modern reboot is already in the works.
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