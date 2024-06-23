МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Сусанин
    Нельзя верить Токаеву, он это подтверждает своими действиями!!!Казахстан приемни...
  • Алексей Плаксин
    Для наших олигархов, чиновников и прочих нахлебников, это будет сигналом к массовой эвакуации.Что будет с Росси...
  • Махамбет Толеугазин
    ... автор редкая мразь разжигающая рознь между народами РК и РФ ... Во первых РФ тоже не признаёт независимость Косов...Казахстан приемни...

Путин отказался от цели победить Запад, заявил Хазин и объяснил, почему

Путин отказался от цели победить Запад, заявил Хазин и объяснил, почему

Вчера 44K прочитали Исходя из риторики нескольких последних публичных выступлений президента России Владимира Путина, можно сделать вывод о том, что он отказался от цели победить Запад путём нанесения стратегического поражения США и Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
В НОВОМ ЗАВЕТЕ ГОСПОДЬ ГОВОРИТ: &quot;БЕЗ МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ТВОРИТЬ НИЧЕГО&quot;. ТАК С КЕМ МЫ БУДЕМ ТВОРИТЬ С БОГОМ, ИЛИ С &quot;НИЧЕГО&quot;?!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх