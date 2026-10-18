Пока ведомства рапортуют о росте зарплат и успехах импортозамещения, покупатель оценивает экономику по более простому показателю: сколько продуктов он может положить в корзину на заработанные деньги.
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