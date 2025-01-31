Эволюция 'не забыла': зачем на самом деле нужны мышцы, шевелящие ушами?

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди умеют смешно шевелить ушами, а другие — нет? Оказывается, эти неуловимые движения — не просто забавная особенность, а отголосок далекого прошлого, когда наши предки активно использовали ушные мышцы для ориентации в мире звуков.