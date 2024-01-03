Источник: Red Bull придется продать AlphaTauri, если.Getty Images / Red Bull Content PoolКонцерн Red Bull может столкнуться с проблемами в случае успешного выступления AlphaTauri в 2024 году, передает источник, знакомый с ситуацией.
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