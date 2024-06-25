Два человека пострадали при атаке шести БПЛА на белгородский Строитель

Белгород и Белгородский район подверглись сегодня массированной атаке беспилотников. В результате в городе Строитель пострадали два мирных жителя — женщина от госпитализации отказалась, мужчина доставлен в больницу с ранением плеча.
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