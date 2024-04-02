Путин поручил обеспечить финансирование исполнения послания

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию, сообщается на сайте Кремля.
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