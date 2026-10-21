За 9 месяцев 2026 года Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подал в суды 775 исков к управляющим организациям и ТСЖ на общую сумму 4,2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т Полиция заявила о...
- Дания призвала ЕС...
- ТО Минфин предложил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым