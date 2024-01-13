Трамп-младший обвинил Зеленского в убийстве блогера Лиры

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента Соединенных Штатов, заявил, что Владимир Зеленский причастен к гибели американского блогера Гонсало Лиры и обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве в данном вопросе.
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