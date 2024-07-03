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600 самолетов и 1500 ракет. Реален ли возможный план НАТО ударить по России

600 самолетов и 1500 ракет. Реален ли возможный план НАТО ударить по России

Источники, близкие к офису Зеленского, сообщают, что якобы НАТО планирует осуществить масштабный воздушный удар по территории России с использованием 600 самолетов и 1500 ракет.

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