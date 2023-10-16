Статья Си Цзиньпина о содействии китаизации марксизма будет опубликована в журнале "Цюши"

Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об открытии новых рубежей для китаизации марксизма в соответствии с требованиями времени будет опубликована 16 октября в журнале "Цюши" - ведущем журнале ЦК КПК.
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