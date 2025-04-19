На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве

Почему в Литве? Лучше по Рамштайну!!! Или другой в/базе на територии ФРГ... Берлин трогать не надо, там много пророссийских настроений...

Одиссей

Вот согласен с предыдущими постами!! От удара по Литве бюргеры даже не почешутся. Они даже не поймут, где это! А вот удар пусть не по Берлину (жалко, если честно. Красивый город.), а по какому-то знаковому месту, да хоть и базе бундесвера - это прозвучит. А лучше - если куда-нить поближе к френчам. Чтоб тоже задумались, мол-де, руки у русских длинные: если чО - и до них дотянемся.