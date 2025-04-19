Если Запад перейдет от слов к делу, он об этом страшно пожалеет Москва будет расценивать удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, предупредила немецкие власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
"Орешником" лучше по Берлину. На такое говно, как база в прибалтийском вымирате, жалко его пускать.
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10 час.
M
Malina
Почему в Литве? Лучше по Рамштайну!!! Или другой в/базе на територии ФРГ... Берлин трогать не надо, там много пророссийских настроений...
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9 час.
Одиссей
Вот согласен с предыдущими постами!! От удара по Литве бюргеры даже не почешутся. Они даже не поймут, где это! А вот удар пусть не по Берлину (жалко, если честно. Красивый город.), а по какому-то знаковому месту, да хоть и базе бундесвера - это прозвучит. А лучше - если куда-нить поближе к френчам. Чтоб тоже задумались, мол-де, руки у русских длинные: если чО - и до них дотянемся.
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42 мин.
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