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Василевский: «Была мысль, что мы с братом будем с трофеями в конце сезона: Кубком Гагарина и Кубком Стэнли»

Василевский: «Была мысль, что мы с братом будем с трофеями в конце сезона: Кубком Гагарина и Кубком Стэнли»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина, а также высказался о своем брате, вратаре «Тампы» Андрее Василевском, который может в третий раз в карьере выиграть Кубок Стэнли.

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