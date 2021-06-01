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Норкин тонко «отрезвил» украинку Соколовскую после комплимента ее платью

Норкин тонко «отрезвил» украинку Соколовскую после комплимента ее платью

Известный российский телеведущий Андрей Норкин аккуратно спустил с небес на землю журналистку с Украины Янину Соколовскую после того, как ей сделал комплимент его коллега Иван Трушкин.

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кормчий
Зачем приглашать всех этих клоунов из Цэевропы , показать,что там вот есть такие люди ? Так мы и так знаем , что евроукры не в себе , но за их присутствие на ТВ "страны - агрессора " и за это платить им и не малые деньги - это уж слишком !
Сергей Акшенцев
Хохлушка типичная, тупая и наглая.
Александр Донигевич
ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ, так как НЕ сталкивались С " ЦВЕТОМ " И ТЕМ БОЛЕЕ С " ягодами " этого мировоззрения.
Karmadon
Когда по сути возразить нечего, только и остается, как переход на личности.
Виктор Геманов
Для не слишком одарённых то, что написал Александр Донигевич, слишком по-французски тонко; не понять, к кому обращено это его мнение.
Mila К
Зеркало в студии заставит молчать соколовскую, она просто будет любоваться своим отражением. Выкрикивать, перебивать и хамить не сможет.
Людмила Старкова
ДА ПУСТЬ ПОВАЛЯЕТСЯ МАЛОСТЬ,ВЕДЬ ОНА -ЧЕТКОЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ОКРАИНЫ,ЕЁ ТАПЕРИШНОЕ ДЕСТВИТЕЛЬНОЕ СВИНОМОРДИЕ;)))
Владимир Сироткин
Кто эту сучку их дерьма снова на ТВ вытащил. Морду ему набить надо.
Анатолий Анатольев
Вызывает только одно ОТВРАЩЕНИЕ, из-за чего невозможно смотреть эту передачу!!!!!

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