В Архангельске на базе Северного Арктического федерального университета прошли «Учёные беседы о климате»

Панельная сессия «Баланс углерода и антропогенное усиление парникового эффекта атмосферы в XX–XXI» — это прямой и честный разговор с учёными о происходящем изменении климата, об угрозах, которые оно несёт человеку и современной цивилизации, о возможных путях смягчения климатических изменений и адаптации к ним.