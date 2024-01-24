Уважаемая, а что вы делаете в совете федерации - Михалков не пощадил Нарусову

Игорь Михайлович да всем понятно, благодаря чьему покровительству эта дама и её дочь так весело и вольготно себя чувствуют на Руси.. ))

ВН Валерий Николаевич Ну зачем Никита Сергеевич трогает Нарусову за неположенные места, опять Путина расстраивает. С Е-центром чего добился? Как стоял так и стоит. Так и Нарусова в СФ, как сидела, так и будет сидеть