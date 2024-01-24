Многие заявления Михалкова заслуживают внимания. Про власть, проблемы с мигрантами и многое другое он высказывается крайне правдиво, хоть иногда и жестко.
Уважаемая, а что вы делаете в совете федерации - Михалков не пощадил Нарусову
Комментарии
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Игорь Михайлович
да всем понятно, благодаря чьему покровительству эта дама и её дочь так весело и вольготно себя чувствуют на Руси.. ))
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Ну зачем Никита Сергеевич трогает Нарусову за неположенные места, опять Путина расстраивает. С Е-центром чего добился? Как стоял так и стоит. Так и Нарусова в СФ, как сидела, так и будет сидеть
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7 час.
Jolie
ага))) - только я о ВВП и слова не сказал)(с) а о ком Вы сказали- о Зеленском, о Байдене...о ком??? О ком Вы говорили??? Дайте ответ! Расскажите сами тогда,если ВАС не так поняла. И, пожалуйста, прекратите заниматься ДЕМАГОГИЕЙ.
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53 мин.
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