Маск: Зеленский знает, что проиграет на выборах президента

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает, что потерпит поражение с разгромным счетом на президентских выборах на Украине.
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