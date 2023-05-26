Пресс-секретарь президента РК: Казахстан не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

Пресс-секретарь президента Республики Казахстан (РК) Руслан Желдибай заявил об отсутствии у страны планов становиться частью какого-либо союзного государства.
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