smi.today

1 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • M M
    Отстреливать, как бешенных собак...Поможет ли пожизн...
  • Badman ElAbaquA
    Дело в том, что СПИД передаётся не воздушно-капельным путём, а в результате сексуального совокупления гомосексуальным...Намибия приостано...
  • Леонтий Букштейн
    Как жаль. Намибия - всемирно известная страна с прогрессивной медициной, светоч и ориентир в борьбе с инфекцией. Тепе...Намибия приостано...

Мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска продолжает работу в обычном режиме

Мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска продолжает работу в обычном режиме

Мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска продолжает работу в обычном режиме. Посещение объектов возможно без предъявления QR-кодов, но только при наличии маски, а также при соблюдении всех требований Управления Роспотребнадзора по РТ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх