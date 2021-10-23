Мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска продолжает работу в обычном режиме. Посещение объектов возможно без предъявления QR-кодов, но только при наличии маски, а также при соблюдении всех требований Управления Роспотребнадзора по РТ.
Мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска продолжает работу в обычном режиме. Посещение объектов возможно без предъявления QR-кодов, но только при наличии маски, а также при соблюдении всех требований Управления Роспотребнадзора по РТ.
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