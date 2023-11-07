Путин отметил хороший темп развития торговли с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы развития торговли с Казахстаном. Российский лидер рассказал газете "Казахстанская правда", что товарооборот между странами за восемь месяцев составил $18,9 млрд.
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