Главные минусы каждого знака зодиака

В каждом знаке зодиака скрыты не только сильные стороны, но и свои уникальные недостатки. Узнайте, какие черты характера могут создавать сложности в отношениях и личной жизни у представителей разных знаков.
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