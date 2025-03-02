Около 50 пассажиров застряли в аэропорту Тбилиси, среди них более 20 россиян

ТБИЛИСИ, 2 марта, ФедералПресс. Порядка 50 пассажиров не могут вылететь в Москву из аэропорта Тбилиси, так как за два часа до вылета компания Red Wings, которая осуществляет эти авиарейсы, поменяла пассажирам самолет.