Около 50 пассажиров застряли в аэропорту Тбилиси, среди них более 20 россиян

ТБИЛИСИ, 2 марта, ФедералПресс. Порядка 50 пассажиров не могут вылететь в Москву из аэропорта Тбилиси, так как за два часа до вылета компания Red Wings, которая осуществляет эти авиарейсы, поменяла пассажирам самолет.
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