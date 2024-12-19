Пьяный ямалец бил женщину скалкой и головой о стену – пострадавшая умерла

На Ямале под суд отправляется житель Ноябрьска, который жестоко убил женщину. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, 14 ноября в Ноябрьске между обвиняемым и 49-летней женщиной произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков.