Пьяный ямалец бил женщину скалкой и головой о стену – пострадавшая умерла

На Ямале под суд отправляется житель Ноябрьска, который жестоко убил женщину. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, 14 ноября в Ноябрьске между обвиняемым и 49-летней женщиной произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков.
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