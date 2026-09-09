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Ночь на 9 сентября в Москве стала самой холодной с мая

Ночь на 9 сентября в Москве стала самой холодной с мая

В центральных областях европейской части России вторые сутки фиксируются заморозки. В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в среду, 9 сентября 2026 года.

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