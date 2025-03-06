Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Нестеровым — все серьезно

Юная фигуристка поддержала спортсмена. Камила Валиева Социальные сетиОколо месяца назад в СМИ попала информация о том, что 18-летняя Камила Валиева закрутила роман с хоккеистом, который ее на 13 лет старше.
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