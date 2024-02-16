На Солнце сегодня утром произошла вспышка

Сегодня утром на Солнце произошла сильная вспышка высшего балла X2.5. При этом вероятность воздействия вспышки на Землю на данный момент ученые оценили как незначительную, также вероятность магнитных бурь и полярных сияний крайне мала.
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