Каждый пятый россиянин разыгрывает мошенников в разговоре по телефону. 😜 По данным Работы.ру, 37% граждан получают такие звонки раз в неделю.
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Каждый пятый россиянин разыгрывает мошенников в разговоре по телефону. 😜 По данным Работы.ру, 37% граждан получают такие звонки раз в неделю.