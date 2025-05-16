«Безграничный кредит доверия только у Ротенберга в СКА. У Семака – нет. Даже если возьмет чемпионство, могут быть вопросы». Агент Сафонов о «Зените»

Петербургский клуб не вышел в финал Фонбет Кубка России в этом сезоне, а также находится на втором месте в таблице Мир РПЛ.
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