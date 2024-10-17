Что нашли в гробнице Александра Невского

Эрмитаж ведёт поэтапную реставрацию гробницы Александра Невского с 2011 года. "Поскольку там много предметов и они сложные, каждый год брали в реставрацию отдельные части: сам саркофаг, деревянный внутренний ковчег, изображение двух военных трофеев, светильники.