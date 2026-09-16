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Диаз: у меня никогда не было стычек с Махачевым

Диаз: у меня никогда не было стычек с Махачевым

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз рассказал, был ли у него когда-либо конфликт с чемпионом промоушена россиянином Исламом Махачевым.

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