6 августа 2024 года в Госдуму внесён законопроект о заморозке стоимости платной парковки в России

6 августа 2024 года в Госдуму внесен законопроект о заморозке платной парковки в России. В Москве и других регионах России стоимость пользования платной парковкой ежегодно превышает реальный уровень инфляции.
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