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Царьград

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На Свердловскую область надвигаются дожди

На Свердловскую область надвигаются дожди

Осадки на Средний Урал принесет циклон из Москвы.На Свердловскую область надвигаются дожди. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, осадки в наш регион принесет циклон из Москвы.

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