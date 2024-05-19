В Сочи произошло возгорание в автоцентре Пожарные локализовали открытый огонь начавшийся на верхнем этаже здания на Пластунской.
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В Сочи произошло возгорание в автоцентре Пожарные локализовали открытый огонь начавшийся на верхнем этаже здания на Пластунской.