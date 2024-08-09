NASA завершило миссию NEOWISE по обнаружению астероидов после многих лет продуктивной работы

8 августа инженеры миссии NASA NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) дали последнюю команду космическому аппарату выключить передатчик, завершив более чем 10-летнюю миссию по планетарной обороне, направленную на поиск астероидов и комет, включая потенциально опасные для Земли.