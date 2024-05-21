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"Вредительство или откровенная провокация?" Федеральный телеканал "стёр" кресты на куполах русского храма

"Вредительство или откровенная провокация?" Федеральный телеканал "стёр" кресты на куполах русского храма

"Вредительство или откровенная провокация?" Феодальный телеканал "заблюрил" кресты на куполах русского храма На отечественном ТВ очередной скандал с провокативным душком.

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Комментарии
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сергей максимов
Если неизвестна фамилия &quot; режиссёра&quot; программы, или нет смелости наказать за сделанное? В 90е была сила которая следила &quot;за порядком&quot; и получалось! Сейчас к сожиленью есть и звания и должности и оклады, а порядка нет! Что делать, кого звать чтобы навести порядок!
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Андрей Сапожников
Для бесов ни церковь, ни кресты  на ней никакого препятствия не представляют ( вспомнить Гоголевского &quot;Вия&quot;, или Красный атеизм после октябрьской революции), если нет истинной веры в людях.
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Это дело рук 5 колонны!
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