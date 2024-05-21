"Вредительство или откровенная провокация?" Федеральный телеканал "стёр" кресты на куполах русского храма

сергей максимов

Если неизвестна фамилия " режиссёра" программы, или нет смелости наказать за сделанное? В 90е была сила которая следила "за порядком" и получалось! Сейчас к сожиленью есть и звания и должности и оклады, а порядка нет! Что делать, кого звать чтобы навести порядок!