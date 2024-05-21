"Вредительство или откровенная провокация?" Феодальный телеканал "заблюрил" кресты на куполах русского храма На отечественном ТВ очередной скандал с провокативным душком.
"Вредительство или откровенная провокация?" Федеральный телеканал "стёр" кресты на куполах русского храма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей максимов
Если неизвестна фамилия " режиссёра" программы, или нет смелости наказать за сделанное? В 90е была сила которая следила "за порядком" и получалось! Сейчас к сожиленью есть и звания и должности и оклады, а порядка нет! Что делать, кого звать чтобы навести порядок!
Ответить
1 час.
Андрей Сапожников
Для бесов ни церковь, ни кресты на ней никакого препятствия не представляют ( вспомнить Гоголевского "Вия", или Красный атеизм после октябрьской революции), если нет истинной веры в людях.
Ответить
55 мин.
Василий Целовальников
Это дело рук 5 колонны!
Ответить
32 мин.
Свежие комментарии