Энергетики «Рязаньэнерго» устранили все нарушения электроснабжения в основной сети 6-10 кВ

Наиболее пострадавшими после непогоды оказались Касимовский, Михайловский, Рязанский районы.Все повреждения в основной сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты), спровоцированные прошедшим по территории Рязанской области ураганом с порывами ветра до 22 м/с, устранены.