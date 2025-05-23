В Курской области нашли гранаты с химвеществами на позициях ВСУ

На брошенных позициях украинских боевиков в Курской области обнаружены самодельные боеприпасы с химическими веществами, предназначенные для сброса с БПЛА, сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.
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