Еврокомиссия внедрит санкции против перевозчиков нелегалов в ЕС

Евросоюз ввел новый санкционный режим против организаторов нелегальной миграции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о мерах, включающих запрет на въезд и блокировку активов, с целью защитить Европу и спасти жизни мигрантов.
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