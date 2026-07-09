Еврокомиссия внедрит санкции против перевозчиков нелегалов в ЕС

Евросоюз ввел новый санкционный режим против организаторов нелегальной миграции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о мерах, включающих запрет на въезд и блокировку активов, с целью защитить Европу и спасти жизни мигрантов.