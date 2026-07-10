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Журнал «Профиль»

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Российские ученые создали новый сорбент для очистки нефти и воды

Российские ученые создали новый сорбент для очистки нефти и воды

Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно с московскими коллегами синтезировали два новых металл-органических каркаса (MOF), способных избирательно связывать галогенсодержащие соединения.

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