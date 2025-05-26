В Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

АНКАРА, 26 мая, ФедералПресс. РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре передает, что окончательной уверенности в проведении нового раунда переговоров по украинскому урегулированию именно в Турции пока нет.
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