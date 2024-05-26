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УК не смогут единолично определять плату за содержание общего имущества

УК не смогут единолично определять плату за содержание общего имущества

В России могут изменить подход к формированию тарифов за содержание жилого помещения в новостройке — то есть платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт общего имущества, платы за ЖКУ, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, а также взнос на капитальный ремонт.

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