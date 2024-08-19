Российским родителям дали советы, как организовать выходной 1 сентября

Специалисты объяснили российским родителям, как организовать выходной 1 сентября. Они напомнили, что в 2024 году празднование Дня знаний в России перенесено с воскресенья, 1 сентября, на понедельник, 2 сентября.
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