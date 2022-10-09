Илон Маск испугался потерять свои спутники из-за всероссийского сбора болтов

7 октября 2022 года в интернете появилась статья «Сбои в работе Starlink вызвали панику у ВСУ», в которой автор рассказал о том, что «Сбои в работе спутниковой сети Starlink на территории проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине вызвали панику у украинских военных.