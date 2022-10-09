Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Закрыть чухонцам поставки всего - нефти, газа, электроэнергии, древесины, полезных ископаемых и т.д.Как Россия может ...
  • Сергей Дмитриев
    ...Это всё в рамках абсурда, принятого в ЕС и НАТО.Почему президент ...
  • Eduard
    ЕС как болезнь какая-то.Странно,что стра-ы Африки в ЕС не желают,наверное ума больше понимают.что не возьмут!Азербайджан собла...

Илон Маск испугался потерять свои спутники из-за всероссийского сбора болтов

Илон Маск испугался потерять свои спутники из-за всероссийского сбора болтов

7 октября 2022 года в интернете появилась статья «Сбои в работе Starlink вызвали панику у ВСУ», в которой автор рассказал о том, что «Сбои в работе спутниковой сети Starlink на территории проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине вызвали панику у украинских военных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх