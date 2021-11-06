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Компартии 15 стран заявили о формировании движения за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий

Компартии 15 стран заявили о формировании движения за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий

В минувшую среду прошла международная онлайн-конференция «Нарастание угрозы распространения и применения биологического оружия и необходимость создания международного движения в поддержку его запрета и ликвидации лабораторий», в которой приняли участие 18 коммунистических, рабочих и социалистических партий из Грузии, Латвии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Греции, Турции, Филиппин, Пакистана, Италии, Венгрии, Норвегии и России, а также еще несколько партий, в том числе из Франции, поддержали письменными приветствиями.

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